Patrick Goots: "Birger Verstraete kan hoog druk zetten, net wat Ivan Leko nodig heeft"

De deal tussen Antwerp en Birger Verstraete lijkt op enkele details na afgerond. Zo zou de West-Vlaming na amper één jaar terugkeren naar de Jupiler Pro League. Bij Keulen verdween hij door de komst van een nieuwe trainer en een blessure op een zijspoor.

Patrick Goots geeft bij Sporza alvast aan dat Birger Verstraete de geknipte man is voor het spel dat Ivan Leko in gedachte heeft. "Hij heeft zeker het profiel van een speler die kan aarden bij Antwerp. Hij kan hoog druk gaan zetten, en dat is exact wat Leko nodig heeft."

"Verstraete is net als Butez nog jong, maar ze hebben allebei toch al de nodige ervaring op het hoogste niveau. Een beetje verjonging bij Antwerp kon zeker geen kwaad."

Door de nakende komst van Verstraete lijkt het verhaal van Steven Defour bij de Great Old te zullen eindigen. Zijn contract bij Antwerp loopt af en met jongens als De Sart en Haroun beschikt Leko over voldoende opties centraal op het middenveld.