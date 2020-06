Barcelona speelt gelijk in topaffiche en kan bijgebeend worden als Real volgende wedstrijd wint

Barcelona en Real Madrid gaan de volgende weken onder mekaar uitmaken wie met de Spaanse titel aan de haal gaat. Het is alleszins weer wat spannender geworden bovenaan in La Liga na het gelijkspel tussen Sevilla en Barcelona.

Met een 0-4 in Mallorca en een 2-0 tegen Leganes was de herstart van de competitie prima verlopen voor Barcelona. De verplaatsing naar het als derde gerangschikte Sevilla was zeker wel de moeilijkste sinds de hervatting van La Liga.

Ook in deze affiche eiste Barça wel ruimschoots het balbezit op. De dominantie was zeker merkbaar in het eerste halfuur, toen Sevilla maar moeilijk over de middenlijn wam. Nadien geraakte de thuisploeg beter in de wedstrijd en had het ook zijn goede periodes.

Late kans voor Sevilla

Op doelpunten bleef het echter wachten en die kwamen er ook niet. Reguilon kreeg nog een kans laat in de wedstrijd, maar trapte in de handen van Ter Stegen. Door deze brilscore komt Barcelona op een puntenaantal van 65. Real heeft er 62, maar heeft ook een match minder gespeeld. Zondagavond gaat de Koninklijke op bezoek bij Sociaded. Sevilla volgt nog altijd op een derde plek en heeft 52 punten.

Eerder vrijdagavond werden er al twee wedstrijden in La Liga afgehaspeld. Mallorca geraakte door een late tegentreffer niet verder dan een 1-1 tegen Leganes. Granada ging met 0-1 onderuit tegen Villarreal.