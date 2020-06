Club, Genk en Gent stuiten op problemen om hun Afrikanen thuis te krijgen

De Afrikanen thuis krijgen lijkt iets moeilijker dan eerst gedacht. Club Brugge, Genk en Gent spanden samen om met één vlucht alle spelers in België te krijgen, maar dat is tot nu toe dus mislukt.

Simon Deli (Club), Anderson Niangbo (Gent), Zebli, Kouassi en Onuachu (Genk) zitten allemaal nog in Afrika. De drie clubs probeerden met een privévlucht hun spelers thuis te krijgen, maar die werd aan de grond gehouden.

De nationale luchthaven van Ivoorkust is door het coronavirus afgesloten, maar dat zou nog op te lossen vallen. Erger is de recente terroristische aanslag in Ivoorkust aan de grens met Sierra Leone. Club Brugge, Genk en Gent stellen nu alles in het werk om een nieuwe vlucht te regelen.

Maar ook in Nigeria zijn de luchthavens nog dicht. Club en Gent maken zich nog weinig zorgen, maar bij Genk gaat het toch al over een aantal spelers. Ook de Colombiaanse nieuwkomer Daniel Muñoz zit aan de andere kant van de Atlantische Oceaan al vast.