Sportpsycholoog krijgt ineens meer voetballers aan de lijn: "Ze maken zich zorgen"

Voetballers zijn niet echt gerust op de hervatting van de competitie. Dat blijkt ook uit het aantal telefoons die sportpsycholoog Jef Brouwers krijgt. Birger Verstraete was niet de enige die zich zorgen maakte.

Brouwers ziet het aan het aantal telefoons die hij krijgt van voetballers. "Ik ben de voorbije drie maanden door meer voetballers gecontacteerd dan in de vijf jaar ervoor”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Ze maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun families”, zegt Brouwers. “Ze stellen zich ook vragen bij het fysieke contact dat komt kijken bij de uitoefening van hun job, of als ze in de krant lezen dat er 'alles aan wordt gedaan' om de stadions toch al zeker voor 25 procent te vullen. In eerste instantie bellen ze om daarover met iemand te kunnen praten.”