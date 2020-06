Clandestien feestje Union Berlijn blijft niet zonder gevolg: twee spelers in quarantaine + boete

Een 1-0 zege tegen het al veroordeelde Paderborn volstond voor de redding. Een groep fans had zich rond het stadion verzameld om het behoud te vieren.

Enkele spelers van Union Berlijn mengden zich in het feestgedruis. Via videobeelden kon de Duitse profliga twee spelers, die de coronavoorschriften aan hun laars lapten, identificeren.

Zij werden in quarantaine geplaatst en mogen pas terugkeren bij de groep bij een negatieve coronatest. Daarnaast krijgen ze een boete opgelegd voor een niet nader genoemd bedrag.

Union Berlin celebrate Bundesliga survival with a group of fans who have rocked up outside tonight. Union 1-0 Paderborn = Paderborn relegated, Union safe. pic.twitter.com/yAgab9bCug