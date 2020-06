Thibault Peyre in de wolken met zijn contractverlenging: "Echt een teken van liefde"

Donderdag zette Thibault Peyre zijn kribbel onder een nieuw contract bij KV Mechelen. Hij ligt nu tot 2024 vast bij de Maneblussers en daar is de centrale verdediger uiterst tevreden mee.

In januari 2019 arriveerde Thibault Peyre bij KV Mechelen, waar hij meteen mocht proeven van de successen van de club: promotie naar 1A, bekerwinst en dit seizoen de zesde plaats in de Jupiler Pro League. Telkens als basisspeler overigens. De samenwerking verloopt vlot en KV gaf hem een nieuw contract tot 2024.

"Ongeveer een maand geleden zijn we beginnen praten en nu zijn we er uit. Ik ben er echt gelukkig mee", vertrouwt de centrale verdediger ons toe. "Ik ben tevreden en ik voel me echt goed hier in Mechelen. Ik heb zin om nog lang bij de club te blijven. Ze hebben mij een vierjarig contract aangeboden, echt een teken van liefde en vertrouwen. Ik ben trots dat ik dit shirt kan dragen."

Na de zesde plaats van dit seizoen barst Peyre van de ambitie. "We zijn op een mooie zesde plaats gestrand en er zat zelfs meer in. Niettemin moeten we waakzaam blijven en onszelf niet de hemel in prijzen. Laten we proberen om volgend jaar even goed te doen en de toppers wat te kietelen."