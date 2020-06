Brepoels over trainers en Mignolet: "Spelers zeiden me dat we met Mignolet geen kampioen zouden spelen'

Guido Brepoels is als coach van de Racing Genk Ladies al enkele maanden terug op het hoogste niveau in het Belgisch voetbal, namelijk bij de Racing Genk Ladies. Maar hij heeft ook nog zijn mening over het mannenvoetnal.

Wat het is Brepoels ook niet ontgaan dat meer en meer clubs het met een buitenlandse coach doen. Er zijn op dit moment maar 6 Belgische coaches in 1A. Volgens Brepoels is dat makkelijk op te lossen. "Maak een wet, zeg dat minimaal 10 van de 16 gecoacht moet worden door een Belg", zegt Brepoels bij Sporza. "Het is gewoon jammer voor iemand als Peter Maes of Vincent Euvrard dat ze geen kansen krijgen", vindt de Limburger.

"Supporters en spelers geloofden niet in Mignolet"

Brepoels had in 2009 een jonge Simon Mignolet onder zijn hoede toen hij als coach van STVV kampioen werd in 2e klasse. "De supporters waren niet tevreden over hem, en sommige spelers ook niet... Ze zeiden: "We worden geen kampioen met hem in doel"", klinkt de harde kritiek van toen.

"Maar ik heb hem toen apart genomen want ik geloofde wel in hem. Hij is vanaf dat moment alleen maar gegroeid. Ik ben wel trots op dat soort momenten aangezien het misschien gedaan was voor hem als ik hem niet apart had genomen", besluit Brepoels.