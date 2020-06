Hoe Genk zijn slag kon slaan voor rechtsback die eigenlijk niet wou vertrekken: "Er werd veel gepraat, maar Genk enige met concreet bod"

KRC Genk kon ietwat verrassend de Colombiaan Daniel Muñoz aantrekken. De 24-jarige rechtsachter leek bij zijn club Nacional te willen blijven, maar de coronacrisis noopte de Colombianen om hun rechtsback te verkopen.

Juan David Pérez, de voorzitter van Atlético Nacional, vertelde in de Colombiaanse media waarom ze hem verkochten. "We wilden wel verder met Muñoz, maar dit was een goede opportuniteit voor de speler en voor ons. Er is veel onzekerheid en 'de trein van Europa' passeert niet zo vaak. We beslisten om het bod van Genk te aanvaarden en om onze financiële situatie te verbeteren", achterhaalde S/V Magazine.

Genk kon hem op de kop tikken voor 4,5 miljoen euro in plaats van de 6,2 miljoen opstapclausule. "Er werd veel gepraat over telefoontjes met offertes, maar die kwamen nooit. Genk benaderde ons met een serieus, concreet bod", aldus Pérez. "Het is een club waar we eerder al zaken mee deden (Carlos Cuesta komt ook van Atlético, nvdr) en we hebben een uitstekende relatie met hen. Voor ons is het belangrijk dat hij naar een grote ploeg gaat die al verschillende spelers verkocht heeft aan Engeland."