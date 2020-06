'Noodtransfer' van Celta de Vigo werpt na drie dagen al vruchten af

Nolito heeft een bizarre week achter de rug. De flanspeler werd middenin het seizoen door Celta de Vigo bij Sevilla opgepikt als noodspeler en scoorde bij zijn debuut.

Op 18 juni nam Celta de Vigo Nolito over van Sevilla. De 33-jarige linkerflankspeler kon zich niet doorzetten in Andalusië en mocht gratis vertrekken. Celta had reservedoelman Sergio Alvarez voor de rest van het seizoen zien uitvallen en mocht daarom beroep doen op een 'noodtransfer'. Dat werd uiteindelijk Nolito.

Fast-forward, drie dagen later. Celta een laagvlieger in de Primera División met toch het nodige potentieel, stond bij de rust al op een ruime voorsprong tegen Deportivo Alavés. Na de pauze mocht Nolito zijn tweede 'debuut' -hij speelde tussen 2013 en 2016 al voor de club- maken en in minuut 78 zette hij een strafschop om. Celta won uiteindelijk met 6-0.