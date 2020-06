Anderlecht heeft derde aanwinst zo goed als beet: eentje die wel wat kaarten pakt

Anderlecht roert zich toch op de transfermarkt. Na Timom Wellenreuther en Ilias Takindine gaat het nu nog een linksachter binnenhalen. Daar was afgelopen weekend al sprake van, maar de deal blijkt ook zo goed als rond.

De 23-jarige Oekraïner Bogdan ­Mykhaylichenko wordt de volgende aanwinst. Hij komt over van de nummer vijf Zorya Lugansk. Het Nieuwsblad meldt dat de deal voor 99 procent rond is. Hij heeft nog een contract tot 2023, maar door een clausule kan hij weg voor de beperkte transferprijs van 500.000 euro.

Ook Werder Bremen en Shakhtar Donetsk waren geïnteresseerd in de man die dit seizoen twee goals en vier assists liet noteren. Hij laat zich ook wel opmerken door zijn kaartenoogst, want hij pakte 13 gele kaarten en één rode in 29 matchen. Hij moet de concurrentie met Kemar Lawrence aangaan.