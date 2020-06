Charleroi kan nog miljoenen verdienen aan nakende transfer ex-speler

"Ik heb er mij bij neergelegd dat Victor de club gaat verlaten." Dat zei Lille-coach Christophe Galtier op zijn persconferentie. Victor Osimhen moet de clubkas van de Rijselse club zwaar gaan spekken. En dus ook die van Charleroi...

Osimhen heeft er een topseizoen opzitten. Lille heeft dan ook een prijskaartje van 80 miljoen euro rond zijn nek gehangen. Dat houden ze bij Charleroi wel in het oog, want ze hebben nog een doorverkooppercentage te goed van zo'n 15 procent. Dat tikt aardig aan als het over tientallen miljoenen gaat.

En voorzitter Gérard Lopez beweert dat hij dat bedrag kan krijgen. “Vorig jaar hebben we hetzelfde bedrag gevraagd voor Nicolas Pépé. Sommige waarnemers vonden dat ik de lat veel te hoog legde, maar stelden achteraf vast dat Arsenal bereid werd gevonden 72 miljoen pond te betalen. Victor is evenveel waard.”