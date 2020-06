Zijn keuze is gemaakt! 'Vertonghen wijst Inter en Napoli af en trekt richting deze Europese traditieclub'

Jan Vertonghen heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur met een maandje verlengd. Vervolgens gaat het richting Italië. Het contract ligt klaar in Rome.

Het Nieuwsblad weet dat Jan Vertonghen en AS Roma onderhandelen over een transfer. Meer zelfs: er is bijna witte rook. De verdediger is gratis op te halen nadat zijn contract in Londen niet wordt verlengd.

Vertonghen gaf eerder al aan dat hij ervoor openstaat om een andere cultuur op te snuiven. AS Roma wint zo het pleit van Internazionale FC en SSC Napoli. Ook bij Real Betis lag een contract klaar voor de Rode Duivel.