Birger Verstraete wou geen speelbal zijn en drong zelf aan op aankoopoptie: "Antwerp heeft een serieuze inspanning geleverd"

Als Birger Verstraete gevrijwaard blijft van blessures verkast hij op 1 juli 2021 definitief naar Antwerp. Als de huurling tien keer in actie komt bij de Great Old treedt er een verplichte aankoopoptie in werking.

Speculatie daarrond werd door Birger Verstraete zelf weggenomen. "Ik moet tien keer op het veld staan. Starten, invallen: maakt niet uit. Een minuut is genoeg", vertelde de Rode Duivel bij Het Laatste Nieuws. In oktober of november kan de deal dus al beklonken zijn... Inspanning van Antwerp Een deal die hem van 2021 tot 2024 speler maakt van de oudste voetbalclub van het land. Een deal, waar hij overigens zelf op heeft aangestuurd. "Die clausule was ook een voorwaarde die ik erin wou, ik ging niet terugkomen naar België zonder aankoopoptie. Het zou jammer zijn om naar hier te komen, een jaar mee te bouwen aan iets en dan terug naar Köln te moeten. Ik heb veel te graag zelf de controle, anders word je een speelbal." RAFC heeft kosten nog moeite gespaard om zich met de voormalige speler van Club Brugge, Moeskroen, Kortrijk en Gent te vertsterken. "Antwerp heeft een serieuze inspanning geleverd om me los te krijgen, ja. Dit kan en zou niet elke Belgische ploeg doen", besloot hij.