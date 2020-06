Burnley veroordeelt 'White Lives Matter'-spandoek boven stadion: "We gaan ze levenslang bannen"

Op het veld had Burnley weinig in de pap te brokken tegen een sterk Manchester City. Vooral naast het veld -of beter erboven- liet de club van zich horen. Enkele supporters lieten een vliegtuig overvliegen met daarop 'White Lives Matter'. Burnley reageerde vrijwel meteen na de match.

"Burnley Football Club veroordeelt de daden van de verantwoordelijk ten zeerste. We willen duidelijk maken dat zij niet meer welkom zijn op Turf Moor. Dit is absoluut niet waar Burnley voor staat en we willen dan ook onze volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten om de verantwoordelijken te vinden om ze vervolgens levenslang te bannen. (...) We staan volledig achter het Black Lives Matter initiatief. We bieden onze excuses aan bij de Premier League, Manchester City en iedereen die achter Black Lives Matter staat", zo luidde het statement op de webstek van Burnley. Zo distantieert de club zich van de woorden op de banner, die door heel de wereld werden gezien. Ook aanvoerder Ben Mee reageerde op de feiten. "Ik ben beschaamd over de actie van een klein deel van onze fans. Ze slaan de bal volledige mis."