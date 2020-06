KV Kortrijk is de 'hotste' club op social media: "We zetten de club neer als een persoon"

+42.659 oftewel +171,59%! Dat zijn de cijfers die KV Kortrijk kan neerleggen voor zijn sociale mediaseizoen op Facebook. Indrukwekkend! Maar de club heeft dan ook een heel gerichte aanpak waarin bereikbaarheid en interactie met de fans voorop staat.

't Is best indrukwekkend. Kortrijk pakt het dan ook helemaal anders aan dan de meeste clubs. Ze kennen het belang van social media om de fans naar het stadion te lokken. "Drie jaar geleden hebben we een structuur op poten gezet voor onze social media", vertelt Jelle Brulez, communicatiemanager van de club, ons.

We creëren een soort persona dat interacties met de fans aangaat

"Die is nog niet te vergelijken met de absolute topclubs binnen Europa, maar we wilden wel een duidelijk plan van hoe we onze communicatie en social media gingen inzetten. We spelen heel sterk in op doelgroepen: wat willen ze weten, welke interactie kunnen we hebben, hoe vergroten we onze bereikbaarheid... Eén van de kernwaarden binnen onze club is toegankelijkheid. We zetten de ticketprijzen niet te hoog, onze spelers doen activiteiten met de fans, we gaan in dialoog..."

En ook originaliteit. De filmpjes van KVK-TV hebben ook bij niet-KVK-fans al menige glimlach ontlokt. "We zetten in op bereik. Niet puur een matchverslag posten of nieuws reproduceren dat al op de website staat. We creëren een soort van persona, een persona dat interacties aangaat. En ja, humor. Toen Barrack Obama in België op bezoek kwam, zetten we hem neer als zware KVK-fan. Maar ook relativerend. Zoals toen onze kapitein, Hannes Van der Brugge, kritiek had op de refs toen alle beslissingen in ons nadeel uitdraaiden. Hij bleef uit pure woede toen hakkelen bij het woord 'elke'."

"Onze doelstelling bij het commercieel departement B2C is om los van sportieve resultaten doelstellingen te bepalen. Wanneer het sportief minder gaat, worden deze doelstellingen niet bijgesteld. Wanneer het sportief net heel goed gaat, dan kunnen we sportieve successen als katalysator gebruiken voor onze werken en deze doelstellingen efficiënter bereiken."

Het werkt in ieder geval. KV Kortrijk plukt er niet alleen online de vruchten van, ook in het stadion gaat het crescendo. "Vorig seizoen hadden we 22 procent meer supporters in het stadion. Tegen 2023 willen we 95 procent stadionbezetting", aldus Brulez.

We spreken niet meer over abonnees, maar over leden

Ook niet zomaar supporters: KVK wil 'geëngageerde fans'. "Daarom hebben we ook MyKVK gelanceerd. Het is een lidmaatschap verbonden aan het abonnement. We gaan ook niet langers over abonnees, maar over leden van de club spreken. Dat gaat op vier niveaus, ze krijgen exclusieve content, nieuws en duiding, er komt een financieel voordeel van 10 procent op de fanshop en de horeca, ze krijgen exclusieve events en ten laatste gaan ze ook deels het beleid mee mogen bepalen. Dat is toch vrij uniek. Ze mogen suggesties aanreiken, stemmen over bepaalde initiatieven..."

Het mag duidelijk zijn: 'the only way is up' voor KV Kortrijk...