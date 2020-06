Zorgt Duchâtelet voor redding Standard? "Bel regelmatig met Venanzi"

Standard-voorzitter Bruno Venanzi moet alle zeilen bijstellen om de Luikse boekhouding op orde te krijgen. De investeringen van ex-spelers Witsel en Fellaini lijken niet genoeg op de lange termijn. Daarom is er gebeld naar ex-voorzitter Roland Duchâtelet.

Duchâtelet geeft bij Het Belang van Limburg toe dat hij soms belt met Venanzi. "Een maand geleden vroeg hij me of ik niet wou deelnemen aan zijn project 'Immo du Standard Liège'. Ik houd mijn antwoord nog even in beraad, maar vind het alleszins geen slecht idee om het stadion te verkopen. Dat deed ik bij STVV ook", klinkt het bij de ondernemer.

De ex-Standard-voorzitter ziet dat de verkoop van Slclessin ook opportuniteiten biedt. "De site ligt uitstekend aan de oevers van de Maas maar het is voor mij nog iets te vroeg om hem te antwoorden. Ik heb nog een paar economische activiteiten lopen en zal binnen een paar maanden pas kunnen reageren", is hij eerlijk.

Immo du Standard Liège

De Immo du Standard Liège moet binnenkort het stadion van Standard opkopen en dan opnieuw verhuren aan de club. Volgens de licentiecommissie moest er nog een betaling van 12 miljoen euro plaatsvinden van het immobureau. Omdat dat geld er niet was, investeerden ex-spelers Witsel en Fellaini in de club. Daarnaast zou ook Michel Preud'homme zijn duit ook in het zakje gedaan hebben.