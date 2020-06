Oostende hervat training met veel onzekerheden en 12 spelers onder contract

Voor KV Oostende zijn de trainingen woensdag weer hervat naar aanloop van het komende seizoen. Maar dat doen ze met slechts 12 spelers onder contract voor volgend seizoen.

Toch was er een ruime groep aanwezig op het trainingsveld van Oostende, zo'n 20 spelers. Een combinatie van spelers die nog wel onder contract staan, beloften én jongens die nog geen contract hebben voor volgend seizoen.

Zo was aanvaller Joseph Akpala aanwezig bij de training, maar de Nigeriaan heeft voor komend seizoen nog geen club. De 33-jarige aanvaller kon afgelopen seizoen maar 1x scoren in 6 wedstrijden.

Technische staff

Het was de eerste groepstraining voor nieuwe trainer Alexander Blessin en assistent Markus Pflanz. Voor physical coach Alfred Ntiamoh was het eveneens de eerste kennismaking met de (kleine) groep.

Franky Van der Elst was niet aanwezig bij de groepstraining. In 2018 ging hij samen met Gert Verheyen naar Oostende. Na het ontslag van Gert Verheyen in maart 2019, lijkt nu ook voor Van der Elst zijn periode bij KV Oostende voobij te zijn.