Sneijder genoot van het nachtleven in Spanje: "Een fles wodka was mijn beste vriend"

Vrijdag komt de autobiografie van Wesley Sneijder uit en in Voetbal International werd er al een stukje vrijgegeven. Het stuk gaat over hoe Sneijder genoot van het nachtleven in Spanje, toen hij er voor Real Madrid speelde.

Ondanks een sterk eerste seizoen, kijkt Sneijder met spijt terug op zijn periode bij Real Madrid. De Nederlandse middenvelder leefde niet voor de sport en in zijn tweede seizoen ging het al heel wat minder. "Mijn houding was Real Madrid-onwaardig. Ik loog mezelf voor dat het goed ging en hield me staande door mijn voetbalintelligentie. Fysiek zakte ik weg. Ik liep minder, verbloemde veel met mijn techniek en mijn traptechniek."

Wesley Sneijder had namelijk het nachtleven ontdekt in Madrid en genoot van de aandacht die hij daar kreeg. "Ik merkte niet dat ik mezelf overgaf aan het Madrileense nachtleven. Ik was jong, genoot van het succes en de aandacht. Daar moet het fout zijn gegaan - later. Geen drugs, maar wel drank en rock-'n-roll. Daar raakte ik aan gewend, als een van de sterren van Real Madrid."

De scheiding met zijn eerste vrouw deed de Nederlander ook weinig goeds. Het zorgde ervoor dat hij zijn zoon, Jessey, minder zag. En daar had Sneijder het moeilijk mee.

"Ik kan slecht alleen zijn. Waarom zou je trouwens alleen zijn als je genoeg vrienden hebt om vrije tijd mee door te brengen? Ik had alleen niet in de gaten dat de fles wodka mijn grootste vriend werd. Ik werd er wel op gewezen, onder anderen door Robben en Van Nistelrooij. Die hamerden op discipline. Dat ik het zo niet lang zou volhouden."