De Bruyne trekt ten strijde tegen Premier League in zoektocht naar record

Hoeveel assists heeft Kevin De Bruyne dit seizoen gegeven, 16 of 18? Volgens de officiële instanties van de Premier League zijn het er 16, volgens De Bruyne zelf 18.

Het assistrecord in de Premier League staat op naam van Thierry Henry, hij heeft er 20. Dit seizoen jaagt De Bruyne op dat record, maar de Premier League werkt niet echt mee.Volgens de officiële statistieken heeft De Bruyne 16 assists, maar de Rode Duivel zelf is er als de kippen bij om hen te corrigeren en 18 te zeggen.

Toevallig of niet, de twee niet-getelde De Bruyne assists, komen uit een wedstrijd tegen Arsenal. Weliswaar twee verschillende wedstrijden. Vorige week won Manchester City nog met 3-0 van Arsenal met een discutabele assist. Het was vooral de blunderende David Luiz die er via een deviatie voor zorgde dat de pass van De Bruyne bij Sterling kwam.

In de heenwedstrijd in Londen gaf De Bruyne ook een assist aan Sterling, althans zo vindt hij zelf. De Premier League telt de assist niet, waardoor De Bruyne nog steeds op 16 assists zit. Nog 4 te gaan om het record te evenaren, met nog 8 speeldagen te betwisten.