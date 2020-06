Letica trapt nog na op Club Brugge: "Blij dat ik naar Italië kon"

Karlo Letica kon bij Club Brugge nooit echt overtuigen. De ondertussen 23-jarige Kroaat werd in 2018 overgenomen van Hajduk Split, maar hij kon nooit de onbetwistbare nummer 1 worden waardoor Club hem uitleende aan het Italiaanse Spal.

Ook bij Spal krijgt hij niet veel speelminuten,maar toch hoopt Letica op een verlengd bedrijf in Italië. "Ik geloof wel dat SPAL me definitief zal overnemen, als we niet degraderen naar de Serie B alleszins", zegt Letica bij het Kroatische 24sata.

Voorlopig staat SPAL op de 19e plaats in de Serie A, degradatie naar de Italiaanse tweede klasse is een zeer plausibele uitkomst na dit seizoen.

Club Brugge

Letica keert normaal gezien na dit seizoen terug naar Club Brugge als SPAL de aankoopoptie van de doelmin niet licht. Maar aan Club heeft hij weinig goede herinneringen. "Ik verwachtte toch dat ze me beter zouden behandelen. Ik wil niemand beschuldigen, maar er was nooit sprake van een menselijke band en ik was blij dat ik weg mocht naar Italië", trapt hij na.