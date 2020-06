Bekerfinale zonder fans of met heel wat meer dan 800? Jambon zet deur open: "Daar kan een mouw aan gepast worden"

Terwijl Antwerp en Club Brugge al een akkoord hebben over een bekerfinale zonder supporters met de stad Brussel heeft minister Jan Jambon de deur wagenwijd opengezet voor een match met meer dan 800 fans.

Wat wordt het nu? Bekerfinale zonder fans of bekerfinale met heel wat meer fans dan 800? "Daar kan een mouw aan gepast worden", vertelt Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, aan Sporza. "We gaan een taskforce oprichten met o.a. een expert, de burgemeester en de minister van Sport. De organisator kan hen een dossier voorleggen."

"Hij kan bijvoorbeeld een voorstel doen om met compartimenten te werken waarin de afstandsregels goed nageleefd kunnen worden en waarin voldoende sanitair beschikbaar is. Als dat allemaal veilig kan verlopen, is er meer mogelijk dan 800 toeschouwers", stelt Jambon. "En de Heizel biedt die mogelijkheid omdat het stadion erg groot is. Er is dus meer mogelijk."