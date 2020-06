De Witte laat zich uit over de rest van de komende transfermercato en de plannen met Jonathan David

De zomermercato is officieel nog niet begonnen, maar KAA Gent is nu al flink onder stoom. De Buffalo's stelden met Nurio en Arslaganic vrijdagmiddag opnieuw twee stevige versterkingen voor. Dat het huiswerk al zo vroeg gedaan wordt, is geen toeval volgens voorzitter Ivan De Witte.

De koopwoede kan verklaard worden door het Europese kwalificatieduel. Daarin willen de Oost-Vlamingen goed voor de dag komen: “We moeten voorbereid zijn op de kwalificaties voor de Champions League." "Als je dat niet bent, doe je er beter niet aan mee. Het heeft geen zin om die kwalificatiematch met 5-0 te verliezen, dan sla je een mal figuur", zegt een ambitieuze De Witte op de persvoorstelling van Nurio en Arslaganic. Veel nieuwkomers, maar weinig uitgaande transfers. Al is er ook daar een goede reden voor: “Je moet eerst kopen en dan pas verkopen. Als je eerst verkoopt, weet iedereen dat je geld hebt en gaat de prijs omhoog.” David De prioriteit ligt dus eerst en vooral op inkomend vlak, maar ook het behouden van de betere elementen van de huidige kern is cruciaal. Topschutter Jonathan David is daar het schoolvoorbeeld van. "Ik schat de kansen dat hij blijft fifty-fifty in, we willen nog een jaar met hem verder. Binnen enkele weken verwacht ik nog een persconferentie te geven.”