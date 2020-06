Stelt Gent in één klap straks drie nieuwe namen voor? Eerste buitenlandse versterking luidt vertrek van Dejaeghere in

Dat ze bij Gent niet stilzitten op de transfermarkt is een understatement, Op vrijdag worden mogelijks zelfs in één klap drie nieuwe namen voorgesteld.

We melden u al dat Gent een deal heeft bereikt met zowel Nurio Fortuna en Alexander De Bruyn, maar volgens Het Laatste Nieuws is er ook een nieuwe 'nummer acht' in aantocht. Het zou om de eerste versterking uit het buitenland gaan.

Dit betekent meteen ook het einde voor Brecht Dejaeghere als Buffalo. Na zeven seizoenen in de Ghelamco staat de 29-jarige Belg op het lijstje van vertrekkers.