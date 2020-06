De Bruyne geeft grif toe: "Zelfs als we het nog een pak beter hadden gedaan, was Liverpool nog kampioen gespeeld"

Auteur van een fantastisch doelpunt tegen Chelsea, maar Kevin De Bruyne ging samen met zijn City-ploegmaats kopje onder op Stamford Bridge. De titel van Liverpool werd zo een feit, al zat die er natuurlijk al een tijdje aan te komen.

Een slechte verliezer, nee dat is de Bruyne niet: "Dat zij de beste zijn, is duidelijk. Zelfs als we het nog een pak beter hadden gedaan, was Liverpool nog kampioen gespeeld. Ze waren echt ongenaakbaar en Iedereen kan hen alleen maar feliciteren", klonk het voor de camera's na de match.

De Citizens waren gisteren niet op de afspraak: "Die snelle opeenvolging van matchen, dat voel je. We speelden zeker niet slecht, maar maakten wel enkele grote fouten. Een beetje het verhaal van ons Premier League-seizoen. Op de verkeerde momenten in de fout gaan. Dat moet straks beter natuurlijk. Hier moeten we uit leren.”

Alles op de Champions League

“We tekenen nooit voor een tweede plaats, maar we hebben nog de FA Cup en de Champions League. Als we die winnen, kunnen we nog altijd spreken van een briljant seizoen", sloot de Rode Duivel toch nog af met een positieve noot.