Barcelona raakt niet voorbij Celta de Vigo en laat zo dure punten liggen in de strijd om de titel

Barcelona heeft deze avond dure punten laten liggen in de strijd om de titel. De Catalaanse topclub raakte niet voorbij Celta de Vigo. Het werd 2-2 dankzij onder meer een doelpunt van Iago Aspas in het absolute slot.

De wedstrijd begon nochtans niet slecht voor Barcelona, want Luis Suarez kon na 20 minuten de score openen voor de bezoekers. 0-1 was meteen ook de ruststand, maar na de rust kregen we meer spektakel.

Fedor Smolov bracht Celta de Vigo op gelijke hoogte, maar opnieuw was er Luis Suarez om Barcelona op voorsprong te brengen. 1-2 leek de eindstand te worden, maar Iago Aspas zorgde in de 88ste minuut voor de gelijkmaker.

Barcelona staat wel alleen aan de leiding nu, maar Real Madrid staat maar één punt achter met één wedstrijd minder gespeeld te hebben. Celta de Vigo staat op de zestiende plaats in La Liga.