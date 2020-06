Vanaken vertelt grap die ze uithaalden met jongeling: "Bockie vroeg de barvrouw shotjes water te brengen, behalve eentje..."

Een voetbalkleedkamer is eigenlijk zoals een middelbare school: ze gaan het niet nalaten een grapje uit te halen. Zo vertelt Hans Vanaken over die keer dat ze Lennert van Landschoot serieus beet hadden...

"Amai! We waren op oefenkamp in Garderen en kregen een namiddag vrij in Utrecht. We belandden in een cafeetje, waar we met een man of twintig aan tafel zaten. Bockie regelde de bestellingen. Da's Laurens De Bock, hè. Altijd lachen met die kerel", begint hij in Het Nieuwsblad.

"Maar goed, Bockie bestelt een pintje en Jellert drinkt mee. Adje voor de sfeer! Die sfeer zat er al meteen goed in. Ook de halve liter werkte Jellert vakkundig weg. En toen begon het. Bockie vroeg de barvrouw om shotjes water te brengen, behalve eentje. Dat ene shotje, daar mocht alcohol in."

Van Landschoot slikte het redelijk vlotjes weg. "Uiteraard kreeg Jellert het voor zijn neus. Ze bleven maar komen, die glaasjes: tequila, vodka, sambuca... En wij maar acteren dat het moeilijk weg te slikken was. En maar smoelen trekken. Tegelijkertijd moesten we onze lach inhouden en zagen we dat het voor Jellert écht lastig was. Hoe hij er nadien in het hotel uitzag, daar hoef ik geen tekening bij te maken, denk ik. Maar het is wel een echte vent, want na een korte herstelperiode zat hij die avond flink aan tafel. Hij was er helemaal doorgekomen.”