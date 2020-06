Tweede zwaarst getroffen land ter wereld, maar vanaf half augustus weer volle stadions

In Brazilië woedt het coronavirus nog in volle hevigheid. Met 1,3 miljoen besmettingen en 57.000 doden is Brazilië na de Verenigde Staten zelfs het zwaarst getroffen land ter wereld. Toch heeft de burgemeester van Rio de Janeiro beslist om vanaf 10 juli weer fans toe te laten in de stadions.

De stadions mogen voor 1/3e van de totale capaciteit gevuld worden met fans, zo bepaalt een nieuw decreet. Elke supporter moet minimaal 4 vierkante meter ruimte ter beschikking hebben en tickets kunnen enkel online gekocht worden. Het gaat om de wedstrijden in het staatskampioenschap van Rio, de nationale competitie begint pas later. Vanaf 1 augustus mogen de stadions voor 2/3e gevuld worden, vanaf 16 augustus gelden er geen restricties meer. Intussen wordt er al twee weken gevoetbald achter gesloten deuren in Rio, wat ook voor de nodige ophef zorgde.