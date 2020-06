Cercle Brugge moet zich haasten om niet weer achter de feiten aan te lopen: hopelijk kiezen ze een 'snelle' coach

Half juni liet Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere weten dat er een nieuwe coach op komst was. Eind juni is die er nog niet, maar zou wel eerstdaags voorgesteld worden. Rijkelijk laat, aangezien er nog veel werk op de plank ligt.

Gaat Cercle zo weer achter de feiten aanlopen? Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe coach een buitenlander die nog geen ervaring heeft met de Belgische competitie. Dat brengt zo zijn problemen met zich mee. Eerst en vooral moet hij zich nog inwerken en dat terwijl het gros van 1A al een tijdje aan zijn voorbereiding richting volgend seizoen begonnen is.

Tijd dringt

Daarnaast moet de stijl van spelen die hij voor ogen heeft realistisch genoeg zijn om snel punten te pakken om niet weer in het sukkelstraatje terecht te komen. Een voorbereiding neemt een goeie zes weken in beslag en de eerste competitiematch staat al binnen een dikke vijf weken op het programma.

Daarbij is er nog maar weinig veranderd aan de kern van vorig seizoen. Er zijn een paar huurlingen die terugkeren, er werden drie 19-jarigen overgeheveld van de beloften en Alexander Corryn en Serge-Philippe Raux Yao kwamen aan. Cercle heeft met Guy Mbenza nog één centrale aanvaller rondlopen.

Héél jong

De Vereniging heeft dus weinig tijd om zijn zaakjes in orde te krijgen. Een goeie competitiestart - als ook de rest van de ploegen nog niet op hun sterkst staan - is immers cruciaal. Vraag het maar aan Oostende. Zonder de punten die ze in het begin van het seizoen verzamelden, was het over and out geweest.

Het zal er dus boenk op moeten zijn van de eerste keer. Een coach die op korte tijd iets kan neerzetten en die heel snel aan zijn bestuur kan aangeven wat hij nog nodig heeft. De huidige kern is gemiddeld 24,1 jaar oud. Jérémy Taravel is daarbij de enige dertiger. Met Stef Peeters en Kévin Hoggas loopt er wel nog wat ervaring rond, maar een extra leider is geen overbodige luxe...