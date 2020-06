"Veertien clubs in eerste klasse is genoeg: beter voor niveau en kwaliteit"

Voorlopig komen er volgend seizoen 16 ploegen uit in de Jupiler Pro League. Of dit ook zo zal blijven is nog maar de vraag. Patrick Goots is -net als De Witte en Louwagie- alvast voorstander van een verdere afslanking van 1A.

De voormalige goalgetter van onder meer Antwerp laat in GVA zijn licht schijnen over de puinhuip in 1A."De piste met 18 ploegen in 1A is het simpelste, maar is voor mij persoonlijk geen goede zaak."

"We zijn nu al jaren bezig met een afslanking in 1A. En terecht! Volgens mij zijn 14 clubs zelfs al genoeg in eerste klasse. Dat is beter voor het niveau, de kwaliteit, maar ook op economisch vlak", aldus Goots.

"En dan gaan we nu, omdat er zoveel rechtszaken zijn, terug naar af en met achttien ploegen spelen? Om na een jaar drie ploegen te laten degraderen en terug met zestien ploegen te zijn?"