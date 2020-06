Brys gaat duidelijkheid verschaffen aan OHL-spelers: "Maar niet iedereen gaat morgen zijn toekomst al kennen"

Marc Brys heeft er al stevig de pees opgelegd. De nieuwe trainer van OH Leuven schrok er niet voor terug om trainingen van meer dan 3 uur in te lassen. Het moet ook, want ze moeten straks nog een levensbelangrijke match spelen. Maar met wie? Dat moet in de volgende dagen duidelijk worden.

OHL trekt van 7 tot 11 juli op stage naar Nederland. Vanavond lopen echter de contracten af van 12 kernspelers. "De bedoeling is om op stage te gaan met de spelers die het moeten gaan realiseren op 2 augustus tegen Beerschot", zegt Brys in Het Nieuwsblad. "We gaan elke speler zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. Als het kan tegen morgen, maar ik moet ook de kans krijgen om de spelers te beoordelen voor we een beslissing nemen. Niet alle spelers zullen morgen al duidelijkheid hebben over hun toekomst hier.” Een situatie die ongezien is. “We zijn in deze onmogelijke situatie geduwd door bestuurders die zelf geen hinder ondervinden van deze gang van zaken. Als de dertigste speeldag weer op tafel komt, vinden ze het ineens een groot probleem, maar wij zitten al weken met exact hetzelfde probleem en daar ligt niemand wakker van.” Mogelijk verlengt OHL ook iedereen zijn contract tot en met 2 augustus. “Dat kan zeker, maar de speler moet natuurlijk zelf ook akkoord gaan.”