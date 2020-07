"Iedereen dacht dat hij te klein was, maar Mertens is onze allerbeste speler ooit"

Bij Utrecht vieren ze vandaag hun 50ste verjaardag en dus ging De Telegraaf Frans Van Seumeren opzoeken. Trotse eigenaar van de club.

De eigenaar werd gevraagd naar zijn beste spelers ooit in een Utrecht-shirt. Namen als Kevin Strootman, Sebastien Haller en Erik Pieters passeren de revue, maar het is vooral Dries Mertens die lof krijgt.

"Onze Dries. Daar heb ik elke moment van genoten. Iedereen zei dat hij te klein was en dat Utrecht zijn top was. Ondertussen is hij topschutter aller tijden van de Italiaanse topclub Napoli. Hij is de beste speler die ik ooit in een Utrecht-shirt heb gezien", zegt Van Seumeren.

Mertens vertrok voor meer dan 5 miljoen euro richting PSV en maakt tegenwoordig furore bij Napoli. In de jeugdopleiding van Anderlecht werd hij nog doorgestuurd, omdat ze hem te klein achtten.