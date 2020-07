Hervé Kagé wil dat de waarheid wordt opgenomen in de middelbare eindtermen: "In Congo vond ook een genocide plaats"

Hervé Kage is een van de spelers uit de Jupiler Pro League die zich prominent inzet voor de 'Black Lives Matter'-beweging. Kage is tevreden met wat er tot nu toe al gedaan is, maar er moet nog meer gebeuren.

Koning Filip bood zijn excuses aan voor wat de Congolezen hebben moeten doormaken onder Koning Leopold II. "Het is niet aan hem om zijn excuses aan te bieden. Hij is niet schuldig voor de daden van zijn voorvader, maar ik vind het wel goed dat hij dat gedaan heeft", gaf Kage aan in Gazet van Antwerpen.

"Ik merk dat mijn kinderen al minder last hebben van racisme dan ik. Dat is een goed teken. Ik geloof ook dat racisten in België maar een grote minderheid zijn. Er is een revolutie aan de gang."

Kage weet ook waar het probleem zich situeert. "Als er op school wat meer tijd zou besteed worden aan Congo, dan zouden Belgen begrijpen waarom we hier zijn. Op school leren ze over de genocide op de Joden, maar in Congo vond ook een genocide plaats."

De excuses van koning Filip waren dan ook op hun plaats, al kunnen die ook genuanceerd worden. "De vraag is of hij die excuses ook had aangeboden als er nu niet zoveel te doen was geweest rond dat onderwerp. Zijn ze oprecht? Dat wil ik weten! Al is het sowieso een goed teken, maar ik zal pas tevreden zijn als mijn zoon de waarheid leert op school."