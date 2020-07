Beerschot wil met nieuwe bestuurder zelfbedruipende club worden: "Daarvoor moet je in 1A spelen"

Het organigram van Beerschot is een bestuurder/investeerder rijker: Philippe Verellen (67). De zakenman moet voor meer kapitaal en een visie op lange termijn zorgen waardoor de club levensvatbaar en zelfbedruipend wordt.

De kiem van de recente ontwikkelingen werd in warmere oorden gezaaid. "Ik heb Francis Vrancken leren kennen op vakantie op een eilandje in de Indische Oceaan", legt nieuw bestuurslid Philippe Verellen uit tijdens zijn voorstelling. "Zo is onze vriendschap ontstaan en op den duur was er wederzijds respect en vertrouwen, waardoor we zaken begonnen te doen met elkaar."

"Tussen pot en pint heeft hij me gevraagd om de zakelijke samenwerking verder te zetten op sportief niveau en vervolgens om aandeelhouder te worden van Beerschot. Het enthousiasme van Francis werkte aanstekelijk en ik had dan ook weinig kans om neen te zeggen", gaat hij verder.



(© Beerschot)

De zakenman werd dus meegesleurd door het enthousiasme van Vrancken, zonder dat hij zelf een voetbaldier is. Verellen heeft het als zakenman gemaakt bij Wolf Oil, waar hij zich opwerkte van de productie tot eigenaar. Dit jaar mikte de smeeroliefabrikant op een jaarcijfer van 250 miljoen euro, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Dat Verellen kapitaalkrachtig is, is dus een understatement, maar dat is niet de hoofdzaak waarvoor Beerschot bij hem is gaan aankloppen.

Geen mecenas

“We zochten iemand die op lange termijn wou investeren in de club, niet zomaar een mecenas die veel centen in de club pompt en zich populair maakt door een grote speler aan te kondigen”, aldus Jan Van Winckel, die aandeelhouder Prins Abdullah vertegenwoordigde. De lange termijn, daar gaat het dus om. “Dat bewonder ik ook aan Francis en de Prins. Zij investeerden wel in de lange termijn, ook al haal je daar geen onmiddellijk rendement uit.”

Het uiteindelijke doel, en daar zal Philippe Verellen zijn steentje aan moeten bijdragen, is het worden van een zelfbedruipende club. “Philippe Verellen is exact wat we nodig hebben om het Vlaamse karakter te behouden, verder te groeien en voor stabiliteit te zorgen. Op dit moment, in 1B, is Beerschot geen levensvatbare club. We hebben nog steeds investeerders nodig die bijpassen. En meneer Verellen moet de club centen én een visie bijbrengen. We hebben iemand nodig die een bedrijf kan runnen, centen binnenbrengt en het op langere termijn zelfbedruipend maakt”, aldus Van Winckel.

En om dat te verwezenlijken zou promotie naar 1A meer dan welkom zijn. “Beerschot zijnde hebben we een betere kans dan andere clubs om zelfbedruipend te worden. Dat kan op korte termijn, maar daarvoor moet je in 1A spelen. In 1B is dat onmogelijk. Daar is geen enkele club zelfbedruipend. We hebben veel fans, wat dan weer interessant is voor sponsors. En ondertussen hebben we cash nodig, investeringen op lange termijn”, besloot Van Winckel.