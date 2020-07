Cyriel Dessers spreekt voor het eerst over zijn droomtransfer: "Eindelijk bij een topclub"

Cyriel Dessers laat zich voor het eerst uit over zijn transfer naar KRC Genk. Een echte jongensdroom die in vervulling gaat voor de 25-jarige Limburger. Hij was al langer aangekondigd en vanochtend werd zijn komst officieel afgerond.

Hij mocht ook al een eerste keer meetrainen. 's Middags werd hij officieel voorgesteld. Een droom die werkelijkheid wordt voor Dessers. Want al van kindsbeen af droomde hij van een carrière bij Genk. Toch was het niet enkel een emotionele keuze legt hij uit. "Ik was ook gewoon echt klaar om een nieuwe stap te maken en eindelijk bij een topclub te spelen." De Limburgers haalden de spits binnen na een ijzersterk seizoen bij de Nederlandse ploeg Heracles waar hij met vijftien doelpunten en vijf assists topschutter werd. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Het is ondertussen ook al vier jaar geleden sinds Dessers nog in België speelde. Toen kwam hij uit voor Lokeren. Zijn nieuwe ploeg liet hem al eens kort voor de camera reageren op zijn overstap naar de Belgische competitie: Cyriel spreekt. 🤩 👏#CD9 #krcgenk #samengenk pic.twitter.com/wsuO1c9gVc — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 2, 2020