Brys tevreden met wat hij zag van jongere: "Hij koppelt snelheid aan slimheid en da's een gevaarlijke combinatie"

OH Leuven heeft er zijn eerste oefenmatch opzitten tegen Bierbeek. De Leuvense coach, Marc Brys, was blij met wat hij zag. Uiteraard zijn er nog werkpunten, maar de coach meent klaar te raken voor de promotiematch (als die nog gespeeld moet worden).

OHL won vlot met 0-4. Thomas Henry en Jérémy Perbet stonden meteen aan het kanon. "Henry creëerde ook nog twee kansen. Henry is gewoon een heel gevaarlijke spits die ook nog eens perfect past in het geheel", aldus Brys op de clubwebsite.

Maar ook over enkele jongeren was hij tevreden. “Zij deden het best goed”, oordeelt Brys. “Toon Raemaekers zit al langer bij de groep en je merkt dat die jongen zich al wat meer thuis voelt. Hij draaide die vrijschop ook erg knap binnen. Daan Vekemans viel me ook positief op. Hij koppelt snelheid aan slimheid en da’s een gevaarlijke combinatie.”