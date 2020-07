Pep Guardiola wil alweer hele nieuwe ploeg kopen: "Juiste keuzes maken"

Pep Guardiola brengt overal waar hij komt titels en mooi voetbal. De Spanjaard gaat de geschiedenisboeken in als een van de beste trainers ooit.

Maar de Spaanse coach heeft ook een reputatie als koper. Zeker bij Manchester City, waar het budget ongelimiteerd is. Na twee titels op rij, eindigde Manchester City dit seizoen op ruime afstand van kampioen Liverpool. En dus wil Guardiola weer een hele nieuwe ploeg kopen.

"Om een nieuwe titel te behalen hebben we nood aan een nieuwe ploeg. Het is belangrijk dat we de juiste keuzes maken, maar dat zal pas voor na het seizoen zijn", hint Guardiola op een transferoffensief.

Nochtans dreigt City een van de grootste aantrekkingsfactoren kwijt te geraken: Europees voetbal. Daarom zal het eens zo belangrijk zijn om sterspelers als Aguëro en De Bruyne langer aan boord te houden.

"Ik weet niet of hij (Aguëro, nvdr.) zal bijtekenen. We zullen sommige spelers moeten vervangen. Dat is nu eenmaal zo in voetbal."

Wie hij alvast niet meer zal moeten verwelkomen is Leroy Sané. De aanvaller trekt naar Bayern München. "Als een speler niet wil blijven, dan moet hij maar vertrekken. Met ongelukkige spelers ben ik weinig."