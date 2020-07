Pro League maakt 135.000 euro vrij voor lokale projecten

De Pro League is zich bewust van haar maatschappelijke rol. Om de sociale projecten van haar clubs te steunen maakt zij 135 000 euro vrij voor lokale projecten.

Football & Community omvat alle activiteiten van de Pro League die een maatschappelijke of sociale impact beogen. Zo steunt zij al jaren haar sociale partner Younited Belgium, werkt ze campagnes tegen discriminatie uit en gaf ze in april nog een gift van 100.000 euro aan de Belgische Federatie van Voedselbanken in volle coronacrisis.

Football & Community in de profclubs

Ook op het niveau van de clubs vinden er tal van initiatieven en projecten plaats met het oog op het bijdragen aan een duurzame en warme samenleving.

Voetbalclubs hebben elk hun eigen Football & Community beleid waarin ze hun eigen klemtonen leggen, denk bijvoorbeeld aan een blindentribune, aan projecten met kwetsbare jongeren of aan wandelvoetbal. Daarnaast ondersteunt bijna elke profclub een team van Younited Belgium. Deze organisatie gebruikt voetbal om een nieuwe wending te geven aan het leven van mensen die kampen met dak- of thuisloosheid, verslaving of armoede.

Stijgende lijn

Het belang van Football & Community binnen de Pro League groeit jaar na jaar. In 2018 was er een budget voor clubondersteuning voorzien van 75 000 euro, in 2019 steeg dit tot 100 000 euro. Voor de ondersteuning van het sociale beleid van de 21 profclubs werd dit jaar 135 000 euro vrijgemaakt.

CEO Pierre François: “Het profvoetbal heeft naast een luide megafoon ook een krachtige hefboom in handen. Het is belangrijk dat elke club die gebruikt om in hun stadion en in hun stad een maatschappelijk verschil te maken. Ik ben blij dat onze clubs die verantwoordelijkheid opnemen en dat wij hen daarbij kunnen helpen.”

De steun wordt toegekend aan de clubs op basis van een evaluatie van het voorbije seizoen en hun beleidsplan. .