Heeft tactiek Croonen Waasland-Beveren de kop gekost? Ook in BAS werd diezelfde tactiek gebruikt

De voorstanders van een competitie met 16 hebben donderdag hun slag thuisgehaald. Het BMA liet weten dat de degradatie van Waasland-Beveren correct verlopen is en dus hoeft de Pro League niet naar 18. Winst voor voorzitter Peter Croonen en... de KBVB.

Tijdens de zittingen van het BMA en ook het BAS werd er aan Waasland-Beveren verschillende keren de vraag gesteld of ze de 30ste speeldag wilden spelen. Peter Croonen en Pierre François brachten dat tijdens de zitting van het BMA ter sprake, tot ergernis van heel wat andere Pro League-leden. Maar de tactiek heeft geholpen.

Omdat Waasland-Beveren niet op de vraag wou antwoorden, oordeelde het BMA dat ze niet bezorgd waren over een correct verloop van de competitie, maar hun eigen hachje wilden redden.

Opmerkelijk: bij het BAS werd diezelfde tactiek gehanteerd door de advocate van de KBVB. Ook zij vroeg verschillende keren aan Waasland-Beveren of ze de 30ste speeldag wel wilden afwerken. Terwijl ze net daarvoor had aangehaald dat ze het niet over de competitie wou hebben...