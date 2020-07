Donderslag bij heldere hemel voor Karim Benzema? Frans parket vraagt proces aan tegen Franse spits

Karim Benzema presteert de laatste weken enorm goed op het veld voor Real Madrid, maar de Fransman heeft naast het veld wel grotere zorgen aan het hoofd.

Het Franse parket heeft namelijk een proces aangevraagd tegen de aanvaller van Real Madrid. Benzema wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een poging tot chantage.

Het is nog steeds de Valbuena-zaak die de aanvaller achtervolgt. Sinds dat aan het licht kwam, werd Benzema ook niet meer opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. Benzema zou destijds Mathieu Valbuena hebben aangezet tot het betalen van afpersers, die beweerden een sekstape van de Franse voetballer in bezit te hebben.

Benzema claimt nog steeds dat hij onschuldig is en had dus liever geen proces aan zijn been gehad. Het Franse parket geeft echt geen gehoor aan de vraag van Benzema om het proces te annuleren.