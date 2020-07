Schrijnende toestand bij Virton blijft duren: "In eender welk ander bedrijf is dit ondenkbaar!"

Schandalig. Een woord dat regelmatig terugkwam wanneer we Glenn Claes vroegen naar de huidige gang van zaken bij Excelsior Virton. Sinds de bevestiging van het BAS dat Virton geen proflicentie krijgt voor 1B worden de spelers aan hun lot overgelaten.

Begin mei besliste het BAS dat Virton geen proflicentie kreeg voor volgend seizoen. Tweede Amateur wenkt, maar de club van Flavio Becca blijft ervan overtuigd dat de licentie alsnog in orde komt. Ze eisten zelfs een serieuze schadevergoeding van de Belgische voetbalbond.

Het is dan ook contradictorisch dat er op sportief vlak niets beweegt bij de ploeg uit de Gaume. Letterlijk niets. De spelers van Virton hebben al maanden niets meer gehoord van het bestuur. Glenn Claes, middenvelder bij Virton, is het net als zijn ploegmaats spuugzat.

"Nog steeds krijgen wij geen informatie. Dit is triestig, gewoon schandalig zelfs. We worden als spelers in de steek gelaten door de club. Ze spelen met onze carrières. In eender welk bedrijf is deze situatie ondenkbaar", aldus een erg teleurgestelde Glenn Claes.

De ex-speler van KV Mechelen en Lierse wacht al maanden (tevergeefs) op informatie. "Enkele weken geleden was ik blij dat ik een mail van Virton ontving. Tot het bleek dat het een 'vriendelijk verzoek' was om onze clubwagen terug binnen te brengen. Maar voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, eventuele oefenmatchen: nee, niets hebben we daarvan gehoord."

"Heel vreemd allemaal"

Zo eindigt een erg sterk seizoen bij de ploeg uit de Gaume in mineur. "Zoals het er hier nu aan toegaat, dat heb ik nog nooit gezien of gehoord. Dit is erg jammer na zo'n sterk seizoen. Het gaat er hier zo vreemd aan toe. Ik ken maar een paar mensen, die ik niet kan bereiken. Voor de rest is het erg onduidelijk hoe de club in elkaar zit. Vroeger bij KV Mechelen was het perfect duidelijk bij wie ik waarvoor moest gaan aankloppen", aldus Claes.

"We hoopten dat we na de uitspraak van het BMA eindelijk duidelijkheid gingen krijgen van de club, wat ook de uitspraak zou zijn. Nu gaan ze blijkbaar terug in beroep, dus blijven we weer enkele weken met veel vraagtekens achter", zucht de linksvoetige middenvelder.