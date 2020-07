Wesley Sneijder gaat nadenken over een comeback bij Utrecht, maar zal daarvoor eerst wat kilootjes moeten wegwerken

De comeback van Arjen Robben heeft de supporters van Utrecht aan het denken gezet. Waarom kan die andere held van zijn generatie, Wesley Sneijder, niet voor een spectaculaire terugkeer zorgen?

Duidelijker konden de fans van Utrecht hun boodschap niet overbrengen. Donderdagavond werd Wesley Sneijder verrast door een horde fans. "Nog een keer vlammen in je stadsie", stond er te lezen op een spandoek.

‘Nog 1 jaar vlammen in je stadsie!’ 🔥

Met die boodschap verrasten FC Utrecht-supporters Wesley Sneijder vanavond. De recordinternational zou hebben laten weten erover na te gaan denken en gaf toe gesprekken met Zuidam te hebben gehad. #fcutrecht pic.twitter.com/IcVOwGsdji — UtrechtFans (@utrecht_fans) July 2, 2020

Sneijder zette in augustus 2019 na anderhalf jaar uitbollen in Qatar een punt achter zijn profcarrière. De gewezen ster van Ajax, Real Madrid en Inter Milaan gaf bij de aanwezige supporters aan dat hij zou nadenken over een 'terugkeer' naar Utrecht. De 36-jarige Sneijder is afkomstig van Utrecht en draagt de club een warm hart toe, maar speelde nooit voor FC Utrecht.

Het enthousiasme van de Utrecht-fans werd aangewakkerd door de comeback van Arjen Robben, die onlangs zijn kribbel zette bij FC Groningen. Of Sneijder nog een jaar gaat 'vlammen in zijn stadsie' zal de toekomst moeten uitwijzen, al zal hij eerst een periode moeten 'vlammen in de gymzaal' om wat kilootjes kwijt te spelen.