📷 Krijgt Hazard een nieuwe kans van Zidane tegen Athletic Bilbao? Rode Duivel lijkt er alvast helemaal klaar voor

De tijdelijke stopzetting van de Spaanse competitie leek voor Eden Hazard een godsgeschenk te zijn. De Rode Duivel kan zo toch nog meestrijden op het veld voor de titel met Real Madrid.

Voor 'de Koninklijke' ziet het er goed uit in de strijd met Barcelona om die landstitel. De Madrilenen tellen momenteel vier punten meer dan hun aartsrivalen uit Catalonië. Eden Hazard zelf kon nog niet volledig zijn stempel drukken.

Logisch ook, na zijn lange revalidatie. Zidane neemt dan ook geen enkel risico met zijn winger en liet Hazard uit de selectie voor het levenbelangrijke treffen met Getafe (1-0 winst). Volgens de Franse T1 had dit niks te maken met een mogelijke nieuwe blessure.

Dat blijkt nu ook te kloppen want Hazard traint gewoon voluit mee bij Real Madrid. Zondag staat er opnieuw een belangrijke wedstrijd tegen Athetic Bilbao op het programma en het is afwachten of Zidane de dribbelaar in de selectie zal opnemen.