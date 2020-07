Europese topclub gaat niet meer voor Kai Havertz: "We kunnen hem om financiële redenen niet binnenhalen"

Naar waar trekt Kai Havertz? De creatieve middenvelder wordt genoemd bij Bayern München, maar Karl-Heinz Rummenigge heeft deze geruchten de kop ingedrukt. Hij zal dus niet naar de Duitse kampioen trekken.

De president van Bayern München is duidelijk. Kai Havertz (21), zal deze zomer niet naar Bayern München trekken. De aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen is te duur voor de Duitse kampioen: "We zullen Kai Havertz dit seizoen om financiële redenen niet kunnen aanwerven," vertelde Karl-Heinz Rummenigge bij Sport1.

"Bayern München en het Europese voetbal in het algemeen staan voor grote uitdagingen zolang het niet mogelijk is om weer voor publiek te spelen", voegde hij eraan toe.

Chelsea

Toch is de kans groot dat Kai Havertz deze zomer zal vertrekken bij Leverkusen. Er zijn heel wat topclubs geïnteresseerd in de jonge Duitser. Chelsea is voorlopig de favoriet om hem binnen te halen.