De levensles die Frutos de jeugd van Anderlecht wil bijbrengen: "Je kan leven van het voetbal of voor het voetbal"

Nicolas Frutos, de nieuwe assistent bij Anderlecht, is geen man van de luxe-artikelen. Als speler reed hij al rond met oude Peugeot en ook bij zijn aanstelling nu kwam hij aan in zo'n vehikel.

Zo is Frutos altijd geweest. "Mijn ploegmaats plaagden me daar soms mee, maar het raakte me nooit. Een auto moet je van punt A naar B brengen. Punt. Dat is ook een les die ik de jonge spelers meegeef: je kunt leven van het voetbal of je kunt leven voor het voetbal. Leven van het voetbal is genieten van de luxe, leven voor het voetbal is dag en nacht werken", vertelt hij in HLN.

"Toen ik hier in 2015 nog trainer was van de U21, bewoog ik hemel en aarde om de begeleiding professioneler te maken. De jonkies moesten van mij 's ochtends om 7 uur op de club zijn en soms moesten ze hier overnachten. Ik kreeg veel tegenkanting, maar veel beloften werden er wel beter van.”