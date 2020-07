Nieuwkomer maakt indruk bij Beerschot: "Wanneer je je goed voelt, presteer je sowieso beter"

Beerschot speelde een sterke oefenpot tegen AA Gent. Door de blessure van Chakvetadze stonden ze wel een hele tijd tegen tien man. Maar de Ratten hadden wel kansen op een gelijkspel. Nieuwkomer Dario Van den Buijs liet alvast zien dat hij een meerwaarde is.

Van den Buijs pakte onder meer uit met een splijtende pass door het hart van de defensie waaruit Tissoudali kon scoren. Het doelpunt werd wel afgekeurd. "Ik vroeg aan de scheids waarom het doelpunt afgekeurd werd, blijkbaar liep Noubissi vanuit een buitenspelpositie in het zicht van de doelman. Jammer”, aldus van den Buijs bij HLN.

Trainer Hernan Losada liet Van den Buijs als enige negentig minuten staan. “Ik voelde me meteen thuis in deze groep. Wanneer je je goed voelt, presteer je sowieso beter. Dit voelt aan als thuiskomen, het is leuk om dichter bij vrienden en familie te zijn. Ook in Nederland ging het goed, maar het was eens tijd voor iets anders.”

En nu? Want er is nog veel onzekerheid. “We gaan ervan uit dat we die finalewedstrijd tegen OH Leuven zullen spelen. Het heeft geen zin om ons nu bezig te houden met wat er allemaal nog kan veranderen. Wij zorgen er gewoon voor dat we klaar zijn voor die finale.”