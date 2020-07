"Opvolger van Thibaut Courtois zit bij KV Mechelen"

Thibaut Courtois kan nog enkele jaren mee bij de Rode Duivels, maar volgens Michel Ngonge is zijn opvolger al gevonden.

Michel Ngonge, vader van Club Brugge-talent Cyril Ngonge en ex-speler van Watford denkt al te weten wie de opvolger zal worden van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels.

Bij Watford Observer duidt Michel Ngonge Sofiane Bouzian aan als de opvolger van Courtois. "Ik had hem onder mijn hoede bij de U16 en U17 van de Belgische nationale ploeg. Hij is een heel bescheiden en hardwerkende doelman. Hij is zeker iemand die Watford eens zou moeten bekijken."

"Sofiane heeft enorm veel potentieel. Hij heeft de juiste ingesteldheid en er wacht hem een grote carrière. Hij speelde slechts een duel op het hoogste niveau, maar hield wel meteen de nul tegen Anderlecht. Hij heeft de potentie om in de voetsporen van Courtois te treden."

Of Bouzian daadwerkelijk in Courtois zijn voetsporen zal treden is moeilijk te zeggen. Maar Courtois kan nog wel enkele jaren mee.