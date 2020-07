Spelers en staff Virton schrijven open brief aan bestuur

Bij Virton heerst er grote onvrede onder de spelers en staff. Zij schreven dan ook een open brief aan het bestuur.

Virton degradeerde uit de Proximus League, maar de club heeft ondertussen wel andere zorgen aan het hoofd.

Spelers en staff schreven een open brief aan het bestuur, waarin felle kritiek niet gespaard werd. In de brief hekelen de spelers onder andere de slechte uitbetalingen, de slechte communicatie en dat ze aan hun lot worden overgelaten.

De spelers moeten zelf hun conditie op peil houden en hebben daardoor moeite om een nieuwe club te vinden. Ze moeten ook zelf instaan voor de kosten van die persoonlijke trainers.

Ze vragen dan ook aan de Pro League en de voetbalbond om actie te ondernemen. Ze willen graag verlost worden van de club.