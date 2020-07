🎥 Bicicleta! Spits die een kwartier voor Waasland-Beveren speelde doet monden openvallen met fenomenale omhaal in Spanje

De goal van het weekend in Spanje was niet de geweldige treffer van Antoine Griezmann of Luis Suarez. Hun goal viel in het niets bij de weergaloze omhaal van Christian Santos, die in een ver verleden nog in de Jupiler Pro League uitkwam.

Kent u Christian Santos nog van in zijn periode in de Jupiler Pro League? Als het antwoord 'nee' is hoeft u zich geen zorgen te maken. De Venezolaanse aanvaller voetbalde twee jaar voor Eupen in tweede klasse, waarna hij de overstap maakte naar Waasland-Beveren en de JPL. Hij kreeg er een invalbeurt van welgeteld vijftien minuten in het seizoen 2013-14. Een jaar later trok hij naar NEC, waar hij -net zoals bij Eupen- wel makkelijk de weg naar het doel vond (39 goals in 64 matchen). Van Nederland ging het naar Alevés in La Liga en nu is Santos aan zijn tweede seizoen bij Deportivo La Coruña bezig. In de partij tegen Huesca pakte hij uit met een fantastische omhaal. Ook de voorbereidende actie mocht er zijn. Goal of the weekend though has to go to @RCDeportivo’s Christian Santos @11CSantos!



Madre. Mia.



💫🚲



🎥 - @LaLiga#VolverEsGanar #TodayWePlay pic.twitter.com/bmAXzr1nVo — James Dodd (@JamesDoddFOX) July 6, 2020