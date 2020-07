Onur Kaya meer dan vorig jaar een van de anciens bij KV Mechelen: "Ik probeer Vranckx en Kaboré te waarschuwen"

Onur Kaya vierde tijdens de lockdown zijn 34e verjaardag en gaat straks zijn derde en laatste contractjaar in bij KV Mechelen. Wat zijn zijn ambities en die van de club?

Onur Kaya is een van de anciens bij KV Mechelen en zag met Swinkels, Castro en Tainmont enkele 'oudjes' verlengen. "Het is nog vroeg om over mijn toekomst te praten. Kijk naar Igor De Camargo, die pas in maart zijn contract met een jaar verlengde. Ga ik nog één, of twee jaar door? Of op een lager niveau voetballen? We zien wel wat mijn lichaam zegt. Ik zal altijd alles geven, ook wanneer ik moet invallen", legde de 34-jarige middenvelder uit bij Gazet van Antwerpen.

Als een van de meest ervaren spelers kan hij natuurlijk een belangrijke rol op zich nemen in de kleedkamer. "Vroeger waren ze hard tegen mij en dat probeer ik op training ook aan onze jongeren mee te geven. Aster Vranckx en Issa Kabore bulken van talent, maar het tweede jaar, dat van de bevestiging, is altijd het moeilijkste. De tegenstanders kennen hen ondertussen, de verwachtingen liggen hoger... Daar probeer ik hen voor te waarschuwen", besloot Kaya.