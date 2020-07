🎥 Real Sociedad laat dure punten liggen in de strijd om een Europees ticket: heerlijk doelpunt Isak niet genoeg voor de overwinning

Real Sociedad heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om een Europees ticket. De club van Adnan Januzaj raakte niet verder dan een gelijkspel tegen Levante. Het werd 1-1. Daardoor blijft Real Sociedad op de zevende plaats staan.

Real Sociedad begon nochtans niet slecht aan de wedstrijd, want na 12 minuten stond het al 0-1 dankzij een doelpunt van de Zweed Alexander Isak. Het was al doelpunt nummer 16 voor de 20-jarige aanvaller en het was bovendien ook nog eens een heerlijke treffer.

Lang stond de 0-1 echter niet op het bord, want iets na het kwartier zorgde José Luis Morales voor de gelijkmaker. 1-1 was meteen ook de eindstand en daarmee doet Real Sociedad een slechte zaak. De club staat nu op de zevende plaats op 2 punten van Getafe. Levante staat op de twaalfde plaats.